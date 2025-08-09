Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Cem Tuna Türkmen'in daha önce Leverkusen, Clermont, A. Lustenau ve Ankaragücü forması giydiği belirtildi.
