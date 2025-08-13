Bandırmaspor Douglas Tanque ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Brezilyalı santrfor Douglas Tanque ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu Douglas Tanque ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Tanque'nin Corinthians B, Betim EC, Guaratingueta, Penapolense, Ponte Preta, Thespaku Gunma, Cafetaleros, Albirex Niigata, Paços Ferreira, Khor Fakkan, Samsunspor, Kocaelispor, Shimizu S-Pulse takımlarında forma giydiği kaydedildi.
