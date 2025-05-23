Bandırmaspor Finale Yükseldi

Trendyol 1. Lig Play-off yarı final rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanşında Bandırmaspor, Boluspor'u eleyerek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ve Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, değerlendirmeler yaptı.

Mustafa Gürsel: "Bir adım kaldı, Süper Lig'i çok istiyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor'u tebrik ederek, "Rakibimiz Boluspor'u kutluyorum. Onlar da iyi bir ivmeyle buraya kadar geldiler. 42. resmi maçımızı oynadık. Ligin sonuna geldik ve oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Play-off sisteminin farklı bir mücadele alanı olduğuna dikkat çeken Gürsel, "Bu maç zaten kendi içinde özeldi. Avantajlı gelmiştik, önemli olan bu avantajı koruyup finale çıkmaktı. Şimdi artık hedefe bir adım kaldı. Daha önce kapısından döndüğümüz o Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz. Oyuncularım da camiamız da bunu çok arzuluyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Gürsel, "Bugün güzel bir ambiyans vardı. Şimdi gözümüz perşembe akşamında. Umarım o gün buraya Süper Lig takımı olarak döneriz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Yalçın Koşukavak: "Bütçelere, zorluklara rağmen onurlu mücadele verdik"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise zor şartlara rağmen gösterdikleri mücadeleyle gurur duyduklarını belirtti. Sahalarında oynayamadan aylar geçirdiklerini hatırlatan Koşukavak, "Bu stat bizimkinden daha eski, iç saha maçlarımızı burada oynamak zorunda kaldık. Küçük bütçelerle kurulmuş bir takım olarak kimsenin bizi hesaba katmadığı bir yerde play-off'a kaldık. Bu başlı başına bir başarı" dedi.

İlk maçta alınan 4-1'lik mağlubiyetin işlerini zorlaştırdığını belirten Koşukavak, "Bandırmaspor rövanşta doğal olarak savunma ağırlıklı oynadı ve skor avantajını korudu. Uzatmalarda yediğimiz golle elendik ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Onurlu bir mücadele verdik. Büyük bütçelere karşı ayakta durduk" diye konuştu.

Süper Lig hayallerine ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Koşukavak, "33 yıllık bir hayaldi bu. Ama olmadı. Yine de lige renk kattığımızı düşünüyorum. İç saha oynayamadan play-off'a kalmak ciddi bir başarı. Bandırmaspor'a finalde başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR