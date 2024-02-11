Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu

Bandırmaspor, Göztepe\'ye 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçta Yalçın Kayan ve Romulo'nun attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı.

11.02.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

18. dakikada Yalçın'ın ceza yayından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlka direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma, topu kornere gönderdi.

64. dakikada Romulo'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Yalçın'ın vuruşunda yop ağlara gitti. 0-1

67. dakikada Levent'in sağ kanattan ortasında Djitte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis, iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Messaoudi'nin pasında topla buluşan Romulo'nun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top, filelere gitti. 0-2

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte(Gakpa dk. 82), Emre Batuhan Adıgüzel (Mustafa Çeçenoğlu dk. 87), Mulumba, Cebio Souku, Rahmetullah Berişbek (Metehan Mimaroğlu dk. 71), Siteo, Novarone Foor (Jozefzoon dk. 82), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkçı

Yedekler: Zafer Görgen, Doğan Can Davas, Badji, Aygün Özışıkyıldız, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak

Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Dos Santos, Kubilay Kanatsızkuş (Da Cruz dk. 63), Ahmet Ildız (Celil Yüksel dk. 83), İsmail Köybaşı, Ramon Pascal (Messaoudi dk. 64), Yalçın Kayan (Turgay Gemicibaşı dk. 84), Junior Dennis (AtınçNukan dk. 90), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak

Yedekler: Arda Özçimen, Ensar Aksakal, Obinna Mamah, Lasse Nielsen, Fıratcan Üzüm

Teknik direktör: Stanımır Stoilov

Goller: Yalcın Kayan 64.dk. Ramula 90+1 Dk (Göztepe)

Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Dos Santos, Ahmet Ildız, Taha Altıkardeş (Göztepe) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement