Bandırmaspor, Göztepe\'ye 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
18. dakikada Yalçın'ın ceza yayından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlka direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma, topu kornere gönderdi.
64. dakikada Romulo'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Yalçın'ın vuruşunda yop ağlara gitti. 0-1
67. dakikada Levent'in sağ kanattan ortasında Djitte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis, iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.
90+2. dakikada Messaoudi'nin pasında topla buluşan Romulo'nun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top, filelere gitti. 0-2
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte(Gakpa dk. 82), Emre Batuhan Adıgüzel (Mustafa Çeçenoğlu dk. 87), Mulumba, Cebio Souku, Rahmetullah Berişbek (Metehan Mimaroğlu dk. 71), Siteo, Novarone Foor (Jozefzoon dk. 82), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkçı
Yedekler: Zafer Görgen, Doğan Can Davas, Badji, Aygün Özışıkyıldız, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak
Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Dos Santos, Kubilay Kanatsızkuş (Da Cruz dk. 63), Ahmet Ildız (Celil Yüksel dk. 83), İsmail Köybaşı, Ramon Pascal (Messaoudi dk. 64), Yalçın Kayan (Turgay Gemicibaşı dk. 84), Junior Dennis (AtınçNukan dk. 90), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak
Yedekler: Arda Özçimen, Ensar Aksakal, Obinna Mamah, Lasse Nielsen, Fıratcan Üzüm
Teknik direktör: Stanımır Stoilov
Goller: Yalcın Kayan 64.dk. Ramula 90+1 Dk (Göztepe)
Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Dos Santos, Ahmet Ildız, Taha Altıkardeş (Göztepe) - BALIKESİR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?