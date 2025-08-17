Bandırmaspor İyi Oyun Serisini Sürekliyecek - Son Dakika
Spor

Bandırmaspor İyi Oyun Serisini Sürekliyecek

17.08.2025 00:43
Gürsel, Pendikspor mağlubiyetinin ardından Bandırmaspor'un en kısa sürede hedefe odaklanacağını belirtti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Pendikspor karşısındaki oyunun kendilerine yakışmadığını belirterek, "En kısa sürede yine yukarı oynayan hedefi olan bir Bandırmaspor izleteceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel değerlendirmelerde bulundu. Bu ligde dengelerin eşit olduğuna dikkat çeken Gürsel, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuna iyi başladık. Aslında istediklerimizi sahaya yansıtırken, ondan sonraki süreçte istediğimiz oyun bir türlü çıkmadı. Git gide rakibi oyuna ortak ettik. İlk 20 dakikadan sonraki oyundan memnun değilim. Bizim takımımız bu değil. Geç katılan arkadaşların da bir an önce eksiklerini gidererek daha iyi çalışarak, Bandırmaspor'un oyununu sahaya yansıtıp bundan sonraki maçlar için buradan gereken dersleri almamız lazım. Bu bir uyarı niteliğinde. Bu lig çok ciddi bir lig, her takım her takımı yenebiliyor. Dengeler çok eşit. Bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bugünkü oyun bize yakışmadı"

Son yıllarda Bandırmaspor'un play-off'larda olduğu ve bu sezonki fikstürün ilk yarısında zorlu deplasmanlara gidecekleriyle ilgili soruya Gürsel, "Bizim takımımız bu ligin iyi takımlarından biri. Bugünkü oyun bize yakışmadı. Ben kenarda keyif almam lazım. İstediğimiz hiçbir şey sahada yoktu. Geçen yıl 16-17 maç yenilmeyen bir takımız. Geçen yıldan baktığımızda finali de uzatmalarda kaybettik. Uzun aradan sonra, bu yeni sezonun başlaması, geçiş döneminde aramıza katılan arkadaşlar; en kısa sürede yine yukarı oynayan hedefi olan bir Bandırmaspor izleteceğiz. Her zaman bizim hedefimiz var. Vazgeçmek yok. İki kere finalden döndük. Bu sezon başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim için bu erken bir uyarı oldu. İçeride, dışarıda fark etmiyor, biz kazanmaya oynayan takımız. Bugün oyunu beğenmedim. Gerekli dersleri alıp önümüze bakacağız" yanıtını verdi. - İSTANBUL

