Bandırmaspor, Jetmir Topalli\'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli'yi kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jetmir Topalli, Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK ve Pendikspor'un formalarını giydi.