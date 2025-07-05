Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli'yi kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jetmir Topalli, Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK ve Pendikspor'un formalarını giydi.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Jetmir Topalli'yi Transfer Etti - Son Dakika
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