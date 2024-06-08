Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel getirildi. Bandırma ekibinde yapılan genel kurul ile yeni başkan olan Serdar Kuter'in ilk hamlesi teknik direktör oldu. Bordo-beyazlılar, Mustafa Gürsel ile anlaşmaya vardı. 3 yıllık anlaşma sağlanan Gürsel ile 10 Haziran Pazar günü imza töreni yapılacak. - BALIKESİR