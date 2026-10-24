Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'ya 2-1 yenildi; Iğdır kırmızı karta rağmen kazandı - Son Dakika
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Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'ya 2-1 yenildi; Iğdır kırmızı karta rağmen kazandı

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Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK\'ya 2-1 yenildi; Iğdır kırmızı karta rağmen kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bruno'nun 49. dakikadaki golüyle öne geçen Bandırmaspor, Crociata ve Afena-Gyan'ın golleriyle yenilgiyi engelleyemedi; Iğdır FK, 63. dakikada Bacuna'nın kırmızı kartına rağmen kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Seck, pasını ceza sahası içinde bulunan Kehinde'ye aktardı. Onun pasında topu alan Bruno'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

66. dakikada Crociata'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak, kaleci Akın'ın müdahalesi rağmen ağlarla buluştu. 1-1

84. dakika orta alanda kazanılan serbest vuruşta Crociata'nın ceza sahası içine gönderdiği top savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Arda'nın kafayla verdiği pasta Felix Ohene Afena-Gyan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hakan Bilgiç, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Ahmet Biler, Mulumba, Dean Lico (Amidou Badji dk. 70), Kerem Dönertaş (Enes Çinemre dk. 77), Emirhan Ayhan (Dame Bamba Seck dk. 46, Recep Yalın Dilek dk. 70), Kehinde, Bruno (Muhammed Gümüşkaya dk. 81)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Eray Özbek, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Iğdır Futbol Kulübü: Jakub Szumski, Hüseyin Karabey (Devran Şenyurt dk. 76), Alim Öztürk (Serkan Asan dk. 59), Alperen Selvi (Felix Ohene Afena-Gyan dk. 59), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata, Camara (Bacuna dk. 59), Serdar Gürler, Gökcan Kaya, Arda Çolak (Serkan Asan dk. 90+3)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baran Moğultay, Arda Öztürk, Özder Özcan, Leon Çalışkan, Douglas Tanque

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Bruno (dk. 49) (Bandırmaspor), Crociata (dk. 66), Felix Ohene Afena-Gyan (dk. 84) (Iğdır FK

Kırmızı kart: Leandro Bacuna (dk. 63) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Emirhan Ayhan, Dean Lico, Kerem Dönertaş, Mulumba, Ahmet Biler (Bandırmaspor), Serdar Güler, Crociata (Iğdır FK)

Kaynak: İHA
TrendyolIğdırSporSon Dakika

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