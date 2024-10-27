Bandırmaspor, Sakaryaspor\'u 3-2 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Bandırmaspor- Sakaryaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı oynadık, rakibimizin hoca değişiminden sonra günden güne iyiye doğru giden ivmeleri var. Bizim maça kazanarak moralli gelmişlerdi, o yüzden bu maç bizim için önemliydi. Rüzgar her iki takımı da etkiledi. Biz 3-2 öne geçince rakibimiz tüm riskleri aldı, biz de ona göre hamleler yaptık. Kazandık, mutluyuz. Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız, daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan aldığımız morali, motivasyonu sonraki haftalara taşımamız lazım. Her maç çok önemli, kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ama karşılaşmanın seyir zevkinin güzel olduğunu söyledi. Bakkal, "Rüzgar zaman zaman olumsuzluk yaşattı, rakibimizin de pozisyonları var. Sadece bu maç için değil ama bu ligde bu kadar vakit geçirmek, topla oynamak futbolu biraz kötüleştiriyor. Oyun biraz hızlı oynanırsa izleyenlere keyif vereceğiz, daha iyi bir futbol ortaya çıkaracağız. Her iki takımın pozisyonu vardı. Direkten dönen topumuz oldu. Takımımın oyunundan memnunum sadece yediğimiz basit gollere üzüldüm. Bandırmaspor'u da tebrik ederim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR