Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi

Bandırmaspor, Şanlıurfaspor\'u 3-2 yendi

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.

09.02.2025 16:18
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Bandırmaspor savunma arkasına sarkan Billal topu kalecinin sağından filelere yolladı. 1-0

18. dakikada Paixao göğsüyle düzeltip vurduğu top üsten auta çıktı.

30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Kwasi Okyere topu kafayla filelere yolladı. 1-1

33. dakikada Paulinho'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topu Mehmet auta attı.

45. dakikada Akabueze'nin kullandığı köşe vuruşunda Hasan Hüseyin topu filelere gönderdi. 1-2

46. dakidada Bandırmaspor rakip ceza sahasında Marco Paixao'nun kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Ofsayt nedeniyle VAR kontrolünde gol geçersiz sayıldı.

68. dakikada Bandırmaspor ceza sahasında Faruk Can Kemeç'in pasıyla Billal Messaoidi direkt kaleye vuruşunda topu ağlarla buluştu. 2-2

90+5. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltıyı Bilal Messaoıdi topu ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat Güz

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Lois Pablo Diony dk. 46), Paulo Rafael Pereire Araujo (Dongala 65.dk), Marco Paixao (Mourad Louzif dk. 83) Atınç Nukan, Sergen Piçinçiol, Mehmet Özcan, Billal Messaoidi, Rahmetullah Berişbek (Endson Anrea Sitio dk. 65), Mulumba, Faruk Can Kemeç (Kerim Avcı dk. 84)

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Şanlıurfaspor: Erhan Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Philip Gameli Awuku, Fatih Eren, Kwasi Okyere (Deyrinio Kappel dk. 72), Emmanuel Akabueze (Safa Kınalı dk. 72), Nafican Yardımcı, Zach Muscat, Hakan Erçelik (Amar Begiç dk. 64), Hakan Erçelik, Acar, Uchenna Ogundu (Junior Sambou dk. 86)

Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Mehmet Yüksel, Ahmet Yazar, Seyit Gazanfer, Bouly, Çağrı Giritoğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Billal Messaoudi dk. 5, 67 ve 90+5 (Bandırmaspor), Kwasi Okyere (dk. 30), Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+1) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: P.Gameli, Erhan Tokotaev (Şanlıurfaspor), Sergen Piçinciol, Dongala (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika

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