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Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek - Son Dakika

Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

07.02.2022 15:42
Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Bandırmaspor-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Bandırmaspor-DG Sivasspor maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında 9 Şubat Çarşamba günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 12.00'de oynanacak olan Bandırmaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Bandırmaspor ile Sivasspor karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS

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Volkan Bayarslan, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bandırmaspor Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek - Son Dakika
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