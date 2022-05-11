Bandırmaspor taraftarı "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarları "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı.
Taraftarların 10 yıldır 10 Mayıs tarihlerinde düzenlediği etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Mendirek mevkisinde toplanan grup, çalınan müzik eşliğinde kutlama saatini beklemeye başladı.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un da katıldığı kutlamada taraftarlar, saat 22.30'da ellerinde bulunan meşaleleri yaktı.
Kulübün kuruluş yılına ithafen 1965 meşalenin yakıldığı programa katılanlar, müzik eşliğinde eğlendi.
Kaynak: AA
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