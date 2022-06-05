Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek - Son Dakika
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Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek

05.06.2022 17:34
Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le bir yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le bir yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sayın Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir ekibi, Mustafa Gürsel direktörlüğünde 2021-2022 sezonunu 62 puanla 3. sırada tamamlamış, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilmişti.

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Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek - Son Dakika

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