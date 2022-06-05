Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sayın Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek - Son Dakika

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