Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Yediğimiz goller çok enteresan oldu' - Son Dakika
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Yediğimiz goller çok enteresan oldu'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: \'Yediğimiz goller çok enteresan oldu\'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın yediği gollerin çok enteresan olduğunu belirtti. Gürsel, maçın kendilerine nasip olmadığını söyledi.

01.09.2024 01:17
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Şanlıurfaspor maçının ardından, "Yediğimiz 3 golde de baktığımızda neredeyse pozisyonsuz goller yedik. Kaleye çok pozisyon vermeden enteresan bir penaltı, yediğimiz goller çok enteresan oldu. Bugün maç bizim nasibimiz değilmiş" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün goller anlamında, bayağı gollü bir maç oldu. Maça aslında ilk dakikalarda iyi başladık ama ondan sonra bir durgunluk dönemine girdik. Üst üste iki tane gol yedik 2-0'dan sonra ilk yarı 2-2'yi bulduk. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunun kontrolünü tamamen elimize aldık. Bugün buradan berabere de kalsaydık üzülecektik. Maalesef mağlup ayrıldık. İkinci yarıda 2-3 tane net pozisyon bulduk. Bunları atmamız lazımdı. Atamazsanız tabii ki rakip de oyunun bütün avantajlarını kullanmaya başlıyor. Sonlara doğru rakibin bulduğu golden sonra oyunu soğutmak için, oynamamak için her şeyi yaptılar. Bunlara takılmayacağız. Dediğim gibi hakem oynattı, oynatmadı ne olursa olsun, bizim girdiğimiz pozisyonları atmamız lazımdı. Burada biraz kendimize kızacağız. Çünkü deplasmanda 2-0'dan durumu 2-2'ye getiriyorsun. Yediğimiz 3 golde de baktığımızda neredeyse pozisyonsuz goller yedik. Kaleye çok pozisyon vermeden enteresan bir penaltı, yediğimiz goller çok enteresan oldu. Bugün maç bizim nasibimiz değilmiş" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Yediğimiz goller çok enteresan oldu' - Son Dakika

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