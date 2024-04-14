Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık: Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı - Son Dakika
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Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık: Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık: Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık, Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Berabere kaldığımız için üzgünüm' dedi. Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık karşılaşmayı değerlendirdi.

14.04.2024 19:43  Güncelleme: 19:45
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Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık, Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Berabere kaldığımız için üzgünüm" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık karşılaşmayı değerlendirdi. Işık, iyi mücadele ettiklerini belirterek, penaltı pozisyonunun ağır olduğunu söyledi. Işık, "Hedefleri farklı, amaçları aynı olan iki takımın maçını seyrettik. Geçen hafta son dakika golüyle yenildik. Bunun telafisi için Şanlıurfa'ya geldik. Amacımız play-off'a kalmak. Buradan alacağımız 3 puan bizi büyük bir avantajla öne geçirecekti maalesef kaybettiğimiz 2 puan oldu. Ligde henüz kaybedilmiş bir şey yok. Her takım birbirinden puan alma yeteneğine sahip. İçeride oynayacağımız Tuzla maçıyla kaybettiğimiz puanları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Söylenecek fazla bir şey yok. Oyunun çoğu bölümünde iki takımda eşit mücadele etti. Penaltının biraz ağır olduğunu düşünüyorum. İlk yarı rakibe verilen sarı çok hafifti, bunlar bahane değildir. Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Berabere kaldığımız için üzgünüm. Gelecek hafta Tuzla maçıyla telafisini yapıp takım olarak play-off'a kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık: Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık: Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı - Son Dakika
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