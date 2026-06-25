Bandırmaspor Tümer Oruç'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sağ kanat oyuncusu Tümer Oruç'u renklerine bağladı.
Bordo-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Tümer Oruç'a Bandırmaspor forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyor, bordo-beyaz ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
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