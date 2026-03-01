Bandırmaspor Ümraniyespor'u Yendi

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Haydar Avcı, Furkan Ulu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac (Dk. 46 Burak Öksüz), Emre Kaplan, Atalay Babacan (Dk. 72 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 41 Serkan Göksu), Benny (Dk. 89 Barış Ekincier), Soukou (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik
Bandırmaspor: Akın Alkan, Oğuz Ceylan (Dk. 19 Hikmet Çiftçi), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Abdulkadir Parmak (Dk. 80 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 46 Badji), Amaral (Dk. 76 Emirhan Acar), Fall (Dk. 77 Kehinde), Tanque (Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç)
Goller: Dk. 11 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 41 Amaral, Dk. 85 Emirhan Acar (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 21 Mucahit Albayrak, Dk. 77 Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
