Bandırmaspor\'un Eminevim Ümraniyespor hazırlıkları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra futbolcular, pas organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bandırmaspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak.
