Bandırmaspor ve Erzurumspor\'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Hakan1421:

bu nasıl düello, sen düellonun ne olduğunumu bilmiyorsun yoksa milletin aklıyla dalga mı geçiyorsun, biri iki gol atmış diğeri sıfır, hiç gol atamamış, düello dediğin karışılıklı goller olur 3-2...5-4....6-5 gibi ne düelloydu felan denir