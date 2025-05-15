Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve Süper Lig yolunda yarı finale yükseldi.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'nci dakikada Mexer ve 62. dakikada Lois Diony attı. Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, adını play-off yarı finaline yazdırdı. Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.
Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)