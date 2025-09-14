Bandırmaspor ve Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Bu rüzgar olayı zaten Bandırma'nın olmazsa olmazı. Maçın başında bu oyuna alışırken birazcık zorlandık ama sonrasında özellikle ikinci yarı oyun üstünlüğü de mücadele üstünlüğü de bizden yanaydı. Bulduğumuz pozisyonlar var, artık bunları sonuca çevirmemiz gerekiyordu ama oynanan oyundan, mücadeleden memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu isteğimizi, bu maçta yansıttığımız mücadeleyi diğer maçlara da taşıdığımız sürece inşallah daha iyi olacağız. Futbolcularımın ayağına sağlık" dedi.

"Çok enteresan, çok duran bir maç oldu"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Milli maç arası dönüşlerinde bazen ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Çünkü uzaklardan gelen oyuncularımız var, uzun yolculuklar yapanlar oldu. Bir de Bandırma'nın hava şartları her gün farklı; rüzgarla güneşin karıştığı bu atmosfer oyunu farklı bir hale getiriyor. Keçiörengücü buraya son 2 maçını kaybederek geldiği için yüksek mücadele düzeyinde bir maç bekliyorduk, öyle de oldu. Oyuna baktığımızda golü de bulduk. Golden sonra oyun çok durdu, sakatlıklarla birlikte ritim kayboldu. O dakikalarda golü yedik. Oyun temposu bir türlü ritme girmedi. Çok enteresan, çok duran bir maç oldu. Genel olarak baktığımızda maçın hakkı beraberlik gibiydi. Bizim için milli maç arasından sonra tekrar aynı ritme dönmek önemli. Oyunumuzu geliştirmek için daha çok çalışacağız. İlk yarıda ikinci golü bulabilirdik ama son paslarda biraz daha iyi olmalıydık. İkinci yarıda da rakibe birkaç pozisyon verdik. Bundan sonraki süreçteki ilk işimiz cuma günkü Serik maçı. Oraya iyi hazırlanıp istediğimiz galibiyetle dönmek istiyoruz. Eksiklerimiz var. Maç böyle bitti, şimdi önümüzdeki Serik maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - BALIKESİR