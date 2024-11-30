Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi

Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, penaltı ve Diakhaby'nin golüyle Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

30.11.2024 16:03
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

43. dakikada İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak Yeni Malatyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı. Ardından VAR tavsiyesiyle yapılan inceleme neticesinde hakem Ömer Faruk Gültekin, beyaz noktayı gösterdi.

45+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada sol taraftan Batuhan ortasında penaltı noktasında Diakhaby bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğru, Abdülhamit Söyler

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Yasin Yağız Dilek dk. 90+2) İbrahim Kaya, Marco Paixao (Paula Rafael dk. 82), Atınç Nukan, Sergen Piçinçiol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Hikmet Çiftçi dk. 86), Diniyev (Adama Salimaou Diakhaby dk. 46) Remi Mulumba, Faruk Can Genç (Kerem Atakan Kesgin dk. 46)

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Santos, Emirhan Ayhan, Endson Anrea Siteo

Teknik Direktör: Mustafa Gürsoy

Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Metehan Ünal dk. 90+1), Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (Enes Savucu dk. 90+2) Cengizhan Akgün,( Kerem Altunışık dk. 86) Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Nuri Fatih Aydın dk. 72) Emircan Bayrakdar, Umut Tanış (Eray Şişman dk. 86), Berat Yaman

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Ömer Çağrı Ataş, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Osman Katipoğlu

Teknik Sorumlu: Devriş Deniz

Goller: Marco Paixao (dk. 45+6 pen.), Adama Salimaou Diakhaby (dk. 61) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Yağız Dilek (Bandırmaspor), Burak Yaz, Berat Yaman, Umut Tanış, Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart Açıklaması - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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