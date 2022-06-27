Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Play-off finalinde İstanbulspor'a kaybederek Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Bandırmaspor, 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, takımdan ayrılan futbolcuların yerine transferlerin devam ettiğini söyledi.

Transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla kampa gitmeyi umut ettiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"En hazır şekilde kampa gidip, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. 29 Haziran Çarşamba günü Bolu'ya geçeceğiz. Kurban Bayramı arifesinde ilk etabı bitirmiş olacağız. 11-23 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmalarını yapıp, Bandırma'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, her zaman keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek. Benim amacım, sonuçtan ziyade sonuca giden yola odaklanmak. Oyunu sahada iyi ortaya koyarsak, zaten sonuç kendiliğinden gelecektir."