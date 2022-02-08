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Bandırmaspor yönetimi telefonla kulübe destek isteyecek - Son Dakika

Bandırmaspor yönetimi telefonla kulübe destek isteyecek

08.02.2022 10:17
Bandırmaspor yönetimi telefonla kulübe destek isteyecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da yönetim, kulübe destek için kampanya başlattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da yönetim, kulübe destek için kampanya başlattı.

Kulüp başkanı Onur Göçmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telefonu aç başkan arıyor" adlı kampanya ile ilgili bilgiler verdi.

Oluşturdukları listeye göre arayacakları kişi ve şirketlerden kulübe destek verilmesini talep edeceklerini aktaran Göçmez, şunları kaydetti:

"Kampanyaya katılanlara tarafımca imzalanan ve teşekkür yazılan 'Var olsun Bandırma' atkısı özel hediye edilecek ve hediyesi yönetim kurulu tarafından yerinde ziyaret edilerek takdim edilecek. Daha sonra da kamuoyuna duyurulacaktır. Kentimizin milletvekillerini, belediye başkanımızı, kaymakamımızı, özel şirketleri ve tüm dostlarımızı kampanyamıza desteğe bekliyoruz."

Katılmak isteyenlerin 0533 360 81 28 numaralı telefonla ulaşabileceğini bildiren Göçmez, "Yarın telefonunuz ansızın çalarsa şaşırma, o Bandırma'nın sesidir. Var olsun Bandırmaspor." ifadesini kullandı.

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Bandırmaspor, Spor Toto, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor yönetimi telefonla kulübe destek isteyecek - Son Dakika Spor


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