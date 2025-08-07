Bandırmaspor Yusuf Can Esendemir'i Kadrosuna Katttı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yusuf Can Esendemir'in daha önce Niğde Anadolu, Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor forması giydiği belirtildi.
