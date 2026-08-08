Kayserispor'un milli oyuncusu Baran Ali Gezek, Alanyaspor'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Kayserispor'dan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Baran Ali Gezek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada; "Hoş Geldin Baran Ali Gezek. Kulübümüz, Kayserispor'dan, U21 Milli Takımımızın da formasını giyen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Baran Ali Gezek ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-yeşilli formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Baran Ali; Alanyaspor'da 55 numaralı formayı giyecek.