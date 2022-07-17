Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı - Son Dakika
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Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı

17.07.2022 12:28

Kamp için ABD'ye giden Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin ülkeye girişine izin verilmemesinin şoku yaşanıyor. Katar kulübü Al Sadd ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak son beş yılda İran'ı üç kez ziyaret eden İspanyol futbol adamının bu sebeple ABD'ye alınmadığı belirtildi.

Barcelona teknik direktörü Xavi, sezon öncesi kampı için takımıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemedi. Ülkeye girişine izin verilmeyen Katalan hocanın, buna gerekçe olarak daha önceki İran seyahatleri gösterildi.

İRAN'I ZİYARET ETTİĞİ İÇİN ABD'YE ALINMADI

Özel izin ile takımın başında yer alması beklenen Xavi'nin, Al Sadd döneminde İran'a ziyaretlerde bulunması sebebiyle ABD'ye alınmadığı belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurbanı olan Xavi'nin, Katar kulübü Al Sadd ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak son beş yılda İran'ı üç kez ziyaret ettiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı - Son Dakika
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