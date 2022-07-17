Barcelona teknik direktörü Xavi, sezon öncesi kampı için takımıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemedi. Ülkeye girişine izin verilmeyen Katalan hocanın, buna gerekçe olarak daha önceki İran seyahatleri gösterildi.
Özel izin ile takımın başında yer alması beklenen Xavi'nin, Al Sadd döneminde İran'a ziyaretlerde bulunması sebebiyle ABD'ye alınmadığı belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurbanı olan Xavi'nin, Katar kulübü Al Sadd ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak son beş yılda İran'ı üç kez ziyaret ettiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı - Son Dakika