Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek

15.03.2022 23:47

Barcelona yeni bir reklam anlaşması sağladı. Formalarında şirketin reklamını da taşıyacak olan Barcelona, stadyumunun ismini de değiştirecek. Bundan böyle Barcelona, yeni sezonda maçlarını Spotify Camp Nou'da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya La Liga ekibi Barcelona, müzik ve eğlence platformu Spotify ile partnerlik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında Spotify, 2022-2023 sezonu itibarıyla İspanyol ekibinin ana sponsoru olacak.

FORMALARA DA SPONSOR OLDULAR

Formalarında şirketin reklamını da taşıyacak olan Barcelona, stadyumunun ismini de değiştirecek. Bundan böyle Barcelona, yeni sezonda maçlarını Spotify Camp Nou'da oynayacak.

İLK KEZ STAT İSMİNE SPONSOR ALACAK

Barcelona tarihinde ilk kez stadyuma sponsor alınırken yıllar önce de formasının göğüs kısmına reklam alarak başkabir ilki gerçekleştirmişti.

YORUMLAR
500

Barcelona, Camp Nou, Spotify, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
23:06 Küçük çocuğa cinsel istismardan hakkında yakalama kararı bulunan Esra Ersoy savunmasıyla pes dedirtti: 13 yaşında göstermiyordu
22:58 Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
22:44 Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 23:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement