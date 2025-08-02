Barcelona'dan Van'a transfer oldu - Son Dakika
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Barcelona'dan Van'a transfer oldu

Barcelona\'dan Van\'a transfer oldu
02.08.2025 14:26
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TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Barcelona II takımından 23 yaşındaki Ivan Cedric'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, hücum hattına önemli bir takviyede bulundu. Vanspor FK, Barcelona II forması giyen Ivan Cedric'i renklerine bağladı.

BARCELONA'DAN VAN'A TRANSFER OLDU

23 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Kamerunlu forvet için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı kaydedildi.

Vanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Barcelona II forması giyen hücum oyuncusu Ivan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Genç yaşına rağmen Avrupa'da önemli bir tecrübe kazanan Cedric, hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda kırmızı siyah formamızla başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

İspanya doğumlu Kamerun asıllı golcü Ivan Cedric, Barcelona'nın B takımı Barça Atletic'te gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. 2024-2025 sezonunu Barcelona'nın rezerv takımı Barça Atletic'te geçiren 22 yaşındaki santrafor sezon boyunca 29 maçta 8 gol, 4 asistlik katkı sunan Ivan Cedric, takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu.

Barcelona, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'dan Van'a transfer oldu - Son Dakika

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