Barcelona, EuroLeague'de ilk haftada Anadolu Efes'i 89-82 mağlup etti

Barcelona, EuroLeague'de ilk haftada Anadolu Efes'i 89-82 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Barcelona, kendi sahasında Anadolu Efes'i 89-82 yendi. İlk periyodu 25-16 geride kapatan Barcelona, Brizuela'nın 20 ve Punter'ın 19 sayısıyla kazandı; Anadolu Efes'te Mike James 22, Saric 17 sayı üretti.
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
Karşılaşmaya istekli başlayan ve 5. dakikada 14 sayılık (6-20) fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.
Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.
Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.
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