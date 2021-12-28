Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna kattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Ferran Torres'i renklerine bağladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Torres'in sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu basına yansıdı.
Geçen yıl ağustos ayında Valencia'dan Manchester City'ye transfer olan Torres, tüm kulvarlarda 43 maçta 16 gol attı.
Kaynak: AA
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