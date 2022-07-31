Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde

Uzun yıllardır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Shakira'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Gerard Pique'nin, ünlü şarkıcıdan olan çocuklarıSasha ve Milan için istediği şartlar olduğu öne sürüldü.

İKİ ŞARTI VAR

İspanyol TV kanalı Telemundo'ya göre Gerard Pique çocuklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin vermek için eski sevgilisi Shakira'ya iki şart sundu. İlki, Shakira'nın kendisine, çocukları Sasha ve Milan'ı ziyareti için ABD uçuşlarında birinci sınıf uçak bileti alması. İkinci talebi ise Shakira'nın kendisine borçlu olduğu yaklaşık 400 bin dolar tutarını ödemesi. Ünlü ikili için ortaya atılan bu büyük iddia sosyal medyada gündem yarattı.