Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde

31.07.2022 18:04
Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde

Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Gerard Pique, eski sevgilisi Shakira'dan olan çocuklarının ABD'ye taşınmasına izin vermek için şart koştu. İspanyol futbolcu, Shakira'nın kendisine, çocukları Sasha ve Milan'ı ziyareti için ABD uçuşlarında birinci sınıf uçak bileti alması ve Shakira'nın kendisine borçlu olduğu yaklaşık 400 bin dolar tutarını ödemesini talep etti.

Uzun yıllardır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Shakira'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Gerard Pique'nin, ünlü şarkıcıdan olan çocuklarıSasha ve Milan için istediği şartlar olduğu öne sürüldü.

İKİ ŞARTI VAR

İspanyol TV kanalı Telemundo'ya göre Gerard Pique çocuklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin vermek için eski sevgilisi Shakira'ya iki şart sundu. İlki, Shakira'nın kendisine, çocukları Sasha ve Milan'ı ziyareti için ABD uçuşlarında birinci sınıf uçak bileti alması. İkinci talebi ise Shakira'nın kendisine borçlu olduğu yaklaşık 400 bin dolar tutarını ödemesi. Ünlü ikili için ortaya atılan bu büyük iddia sosyal medyada gündem yarattı.

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Gerard Piqué, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde - Son Dakika


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