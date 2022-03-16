Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

16.03.2022 15:48
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen İspanyol ekip, buradan İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.

Az sayıda taraftar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Barcelona, yarınki Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını saat 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenleyecek.

Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi - Son Dakika


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