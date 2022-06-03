Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak - Son Dakika
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Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak

03.06.2022 12:40

Barcelona yönetimi deneyimli futbolcu Gerard Pique'nin emekli olmasını istiyor. Aksi bir durumda, önümüzdeki iki sezon için ona 80 milyon € ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Barcelona büyük bir kriz eşiğinde. Sezon sonunda emekli olması beklenen Pique henüz kararını vermedi. OnzeTV'de yer alan habere göre, Barcelona yönetimi, Gerard Pique'nin emekli olmasını umuyor. Eğer tecrübeli savunmacı emekli olmazsa Barcelona iki sezonda Pique'ye 80 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Katalan ekibinde kriz! Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını istiyor

GERARD PİQUE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddia edilen Gerard Pique sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu sansasyonel olayın netlik kazanması beklenirken, Pique'nin emeklilik kararı alıp almayacağı merak konusu oldu.

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