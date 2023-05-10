Barcelona, kadrosunda aktif olarak en çok forma giyen futbolcusu olan Sergio Busquest ile sezon sonunda yollarının ayrılacağını açıkladı - Son Dakika
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Barcelona, kadrosunda aktif olarak en çok forma giyen futbolcusu olan Sergio Busquest ile sezon sonunda yollarının ayrılacağını açıkladı

10.05.2023 14:58

La Liga'nın başarılı kulüplerinden Barcelona, 15 sezondur takımın formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sergio Busquets'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Sezon sonunda Barcelona'da bir dönem sona erecek. Katalan devi, 15 sezondur formasını giyen efsanesine veda etti.

"BİR BARÇA EFSANESİ VEDA EDİYOR"

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir Barça efsanesi veda ediyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

UZUN SÜREDİR AYRILIĞI DÜŞÜNÜYORDU

İspanyol basınında yer alan haberde, Busquets'in uzun süredir ayrılığı düşündüğü ve 15 sezonun ardından tüm takım arkadaşlarının değişmesiyle birlikte bu kararı aldığı belirtildi.

BARCELONA İLE SAYISIZ KUPA KAZANDI

Sergio Busquets, Barcelona forması ile 8 La Liga şampiyonluğu, 7 İspanyol Kral Kupası şampiyonluğu, 7 İspanyol Süper Kupası şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 kez FIFA kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Barcelona'dan yapılan paylaşımlar:

Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti
Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti
Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti
Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti
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Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti Barcelona, Sergio Busquets'e veda etti

Sergio Busquets, Barcelona, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, kadrosunda aktif olarak en çok forma giyen futbolcusu olan Sergio Busquest ile sezon sonunda yollarının ayrılacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona, kadrosunda aktif olarak en çok forma giyen futbolcusu olan Sergio Busquest ile sezon sonunda yollarının ayrılacağını açıkladı - Son Dakika
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