Barcelona, Mallorca'yı 3-0 Mağlup Etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) son şampiyon Barcelona, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.
Maçın golleri, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal'dan geldi.
Mallorca'da 33. dakikada Manuel Morlanes ve 39. dakikada Vedat Muriqi, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktı.
