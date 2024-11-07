Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona maçında genç oyuncu Pau Cubarsi'nin başına inanılmaz bir olay geldi.
Mücadelenin 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında suratına aldığı darbe sonrası kanlar içinde yerde kalan Cubarsi herkesi korkuttu. Oyundan çıkmak zorunda kalan genç yıldızın yapılan incelemelerde yüzünde önemli bir yara oluştuğu ve açılma olduğu anlaşıldı.
Maç sonunda Alman teknik direktör, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve yüzündeki yaraya 10 dikiş atıldığını belirtti. Cubarsi'nin Pazar günü yapılacak maç için kadroda yer almasının mümkün olduğunu ifade etti. Barcelona genç yıldızının görüntüsünü maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşarak 'Her şey Barça için' yazdı.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı - Son Dakika
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