Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı - Son Dakika
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Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı

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Barcelona'nın 17 yaşındaki genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile oynanan maçta yüzüne aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Rakip oyuncunun topa tehlikeli bir biçimde müdahalesi sonucu yüzüne darbe alan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. Maç sonunda yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

07.11.2024 10:07  Güncelleme: 10:17
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Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona maçında genç oyuncu Pau Cubarsi'nin başına inanılmaz bir olay geldi.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Mücadelenin 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında suratına aldığı darbe sonrası kanlar içinde yerde kalan Cubarsi herkesi korkuttu. Oyundan çıkmak zorunda kalan genç yıldızın yapılan incelemelerde yüzünde önemli bir yara oluştuğu ve açılma olduğu anlaşıldı.

TAM 10 DİKİŞ ATILDI

Maç sonunda Alman teknik direktör, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve yüzündeki yaraya 10 dikiş atıldığını belirtti. Cubarsi'nin Pazar günü yapılacak maç için kadroda yer almasının mümkün olduğunu ifade etti. Barcelona genç yıldızının görüntüsünü maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşarak 'Her şey Barça için' yazdı.

Barcelona\'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı

Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    ulan bu nee 0 0 Yanıtla
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