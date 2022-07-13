Barcelona, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştı - Son Dakika
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Barcelona, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştı

13.07.2022 15:17
Barcelona, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi konusunda Leeds United ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncu, İspanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

İngiltere basınına göre Barcelona, bu transfer için Leeds United'a 58 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilya Milli Takımı'nda 9 maçta 3 gole imza atan Raphinha, Leeds United'da ise geçen sezon 35 lig maçında 11 kez ağları sarsmıştı.

Katalan temsilcisi, bu transferi sonuçlandırmak adına uzun bir süredir uğraş veriyordu.

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Kaynak: AA

İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

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