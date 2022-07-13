Barcelona, Raphinha'nın transferi için Leeds United ile anlaştı

İngiltere basınına göre Barcelona, bu transfer için Leeds United'a 58 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

İspanya 1. Futbol Ligi ( La Liga ) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı.

Kaynak: AA

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