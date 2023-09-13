Barcelona Sportif Direktörü Deco, Messi'nin geri dönme ihtimali hakkında konuştu - Son Dakika

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Messi'nin geri dönme ihtimali hakkında konuştu

Son Güncelleme: 13.09.2023 18:21

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Lionel Messi'nin geri dönme ihtimaliyle ilgili konuştu. Deco, Messi'yi tekrardan Barcelona'da görmek istediğini söyledi. Ancak Messi ile iletişiminin azaldığını ve daha önce duyulan durumlar nedeniyle geri dönmenin mümkün olmadığını belirtti. Deco, Messi'nin Barcelona tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu vurgulayarak, Inter Miami'de mutlu olduğunu ve ona en iyi dileklerini iletti.

İspanyol devi Barcelona Sportif Direktörü Deco, dünya yıldızı Lionel Messi'nin geri dönme ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİK"

Deco, Messi'yi Barcelona'da görmeyi istediğini ifade ederek, "Leo benim arkadaşım, onu çok seviyorum. Artık daha az iletişim kuruyoruz çünkü çok uzakta. Hepimiz Leo'nun geri dönmesini istedik ama daha önce duyduğumuz durumlar nedeniyle bu mümkün olmadı" dedi.

"MESSİ KULÜP TARİHİNİN EN İYİSİ"

Yıldız futbolcu için övgüler yağdıran Deco, ''Messi, bu kulüp tarihinin en iyi oyuncusu. Inter Miami'de mutlu olduğunu ve orada olmaktan keyif aldığını görüyorum. Bir Barcelona ve Leo taraftarı olarak ona en iyi dileklerimi sunuyorum" sözlerini sarf etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Barcelona Sportif Direktörü Deco, Messi'nin geri dönme ihtimali hakkında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona Sportif Direktörü Deco, Messi'nin geri dönme ihtimali hakkında konuştu - Son Dakika
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