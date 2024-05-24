Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırıyor - Son Dakika
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Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırıyor

La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu. Kulüp, Xavi'ye yaptığı katkılar için teşekkür ederken, başarı dileklerinde bulundu. Xavi Hernandez, Sevilla maçıyla birlikte Barcelona'nın başında son kez sahaya çıkacak.

24.05.2024 15:05
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La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu. Açıklamada, Xavi'ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.

44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga'nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona'nın başında maça çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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