Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez Takımdan Ayrılıyor - Son Dakika
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez Takımdan Ayrılıyor

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez Takımdan Ayrılıyor

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) kulübü Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Xavi'nin kulübün ekonomik durumunu eleştirmesi nedeniyle ayrılık kararı alındı. Barcelona'nın yeni teknik direktörünün ise Hansi Flick olacağı iddia ediliyor.

24.05.2024 15:53
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) kulübü Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Xavi ile ligde yapılacak son hafta maçının ardından yola devam edilmeyeceğini duyurdu.

Futbolculuk döneminde kaptanlık yaparak birçok başarı elde ettiği Barcelona'nın başına 2021'de geçen Xavi, 2022-2023 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'e yenilen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği LaLiga'da Sevilla'ya konuk olacağı son hafta öncesi 82 puan toplayan Barcelona, sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Xavi, yaklaşık bir ay önce Barcelona ile sözleşme yenilemişti. Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, bu gelişmeyi duyurduğu basın toplantısında, çok mutlu olduğunu söyleyip gözyaşlarını tutamamıştı.

Ancak Xavi'nin kulübün ekonomik durumunu kötüleyerek para olmadığı için transferlerin yapılamadığını ima eden bir açıklamada bulunması, Barcelona ile yollarının ayrılmasına neden oldu.

Laporta'nın son birkaç haftadır Xavi ile devam etmek istemediği yönünde haberler İspanyol basınında yer alıyordu. İspanyol gazeteleri, Barcelona'nın yeni teknik direktörünün Hansi Flick olacağını ve ilk görüşmelerin yapıldığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez Takımdan Ayrılıyor - Son Dakika

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