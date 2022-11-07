Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde çektikleri kuraya isyan etti: Hep en zoru bize geliyor - Son Dakika
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Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde çektikleri kuraya isyan etti: Hep en zoru bize geliyor

07.11.2022 17:50

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile eşleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kura şansına isyan eden Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizi acımasız olarak nitelendirdim, bu oyundaki sorunlarla ilgiliydi. Ama kuralarda gerçekten şanssızız. Her zaman en zor kurayı Barcelona çekiyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Barcelona ile Manchester United eşleşti. Katalan devinin teknik direktörü Xavi Hernandez, kura sonrası açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN EN ZOR KURAYI BARCELONA ÇEKİYOR"

Barcelona'nın kura şansına değinen Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizi acımasız olarak nitelendirdim, bu oyundaki sorunlarla ilgiliydi. Ama kuralarda gerçekten şanssızız. Her zaman en zor kurayı Barcelona çekiyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR SEÇENEĞİMİZ YOK"

"Barcelona, Avrupa Ligi'ni kazanmak zorunda mı?" sorusuna cevap veren deneyimli hoca, "Bu bir meydan okuma. Barcelona, bu kupayı hiç kazanmadı ve bunun için mücadele edeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

"BİZİM İÇİN MEYDAN OKUMA OLACAK"

Xavi son olarak ise, "Benim için bir sorun yok. Kura böyle çıktı. Bazen en iyiye karşı oynamak bir artıdır. Manchester United maçları bizim için bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde çektikleri kuraya isyan etti: Hep en zoru bize geliyor - Son Dakika
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