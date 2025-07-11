Barcelona ve Bayern Münih\'ten milli yıldızımıza kanca

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Juventus forması ile yıldızlaşan milli oyuncu Kenan Yıldız'a iki dev talip birden çıktı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bayern Münih ve Barcelona, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. İki takımın, milli yıldız için girişimlere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Haberde, Serie A devi Juventus'un yapılacak zam ile birlikte Kenan'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istediği, milli oyuncunun da kariyerinde İtalyan ekibinde devam etmek istediği belirtildi.
Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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