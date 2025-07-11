Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca - Son Dakika
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Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca

Barcelona ve Bayern Münih\'ten milli yıldızımıza kanca
11.07.2025 14:00
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Barcelona ve Bayern Münih, Juventus'ta başarılı bir performans gösteren Kenan Yıldız ile ilgileniyor. Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği Kenan, gelecek kariyerine İtalyan ekibinde devam etmek istiyor.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Juventus forması ile yıldızlaşan milli oyuncu Kenan Yıldız'a iki dev talip birden çıktı.

BARCELONA VE BAYERN MUNIH KENAN'I İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bayern Münih ve Barcelona, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. İki takımın, milli yıldız için girişimlere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde, Serie A devi Juventus'un yapılacak zam ile birlikte Kenan'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istediği, milli oyuncunun da kariyerinde İtalyan ekibinde devam etmek istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Kenan Yıldız, Bayern Münih, Barcelona, Juventus, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

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