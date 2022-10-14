Bardhi: "Sahadan gururla ayrılıyoruz" - Son Dakika
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Bardhi: "Sahadan gururla ayrılıyoruz"

14.10.2022 01:42

- Bardhi: "Sahadan gururla ayrılıyoruz" Trabzonspor'un Makedon oyuncusu Enis Bardhi, Monaco maçının ardından sahadan gururla ayrıldıklarını belirterek, takım olarak harika bir maç ortaya koyduklarını söyledi.

- Bardhi: "Sahadan gururla ayrılıyoruz"

TRABZON - Trabzonspor'un Makedon oyuncusu Enis Bardhi, Monaco maçının ardından sahadan gururla ayrıldıklarını belirterek, takım olarak harika bir maç ortaya koyduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor'un sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydeden Enis Bardhi, sahadan gururla ayrıldıklarını belirterek, "Gururlu bitirdiğimiz bir gece oluyor. Takım olarak harika bir maç ortaya koyduk. Bizim için unutulmaz, çok güzel bir maç oldu. Önemli bir adım attık" dedi.

Bardhi, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin ise, "Herhangi maça başladığınızda hangi maç oynarsanız oynayın skoru bilemezsiniz. Sahada en iyisini yapmaya çalışırsınız, en iyi skoru almaya çalışırsınız. Kaç tane gol atacağını, kaç tane gol yiyeceğinizi bilemezsiniz. Bugün maça çok konsantre başladık, bunun da herkes tarafından görüldüğünü düşünüyorum. Maçı ne kadar istediğimizi gösterdik. Bu maç sırasında, öncesinde Beşiktaş maçını çok düşünmüyorsunuz, sadece önündeki maçı düşünüyorsunuz. Hem lig hem Avrupa'da mücadele ediyoruz, başarılı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Bu sonuç bize olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Enis Bardhi, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bardhi: 'Sahadan gururla ayrılıyoruz' - Son Dakika

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