Ligde sezonu 2 kupayla tamamlayan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve 30 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet ise performansından çok memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen Cimbom, kadrosundaki yıldızları koruyarak üzerine eklemeler yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılarda 156 maçta görev alan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 25 gol atma başarısı gösterirken, 20 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif - Son Dakika
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