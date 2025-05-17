Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'dan talipleri olduğu iddia ediliyordu. Milli futbolcunun geleceğine ilişkin kararını verdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna Avrupa'dan teklifler olduğu belirtilirken, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili kararı verdiği aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan sadece Premier Lig'e gitmesi durumunda ayrılacak. 24 yaşındaki futbolcunun aksi durumda kariyerine Galatasaray'da devam edeceği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var - Son Dakika
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