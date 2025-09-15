Barış Alper, Kerem'i silip attı - Son Dakika
Barış Alper, Kerem'i silip attı

15.09.2025 00:09
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takipten çıktı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi ikili arasındaki arkadaşlığın bittiği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarların gündemine oturan bir hamle yaptı. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olarak büyük ses getiren eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyada takipten çıkardı.

KEREM'İ SİLİP ATTI

Sarı-kırmızılı formayla uzun süre birlikte mücadele eden ve önemli başarılara imza atan iki futbolcunun arasındaki bu gelişme, taraftarlar tarafından "Arkadaşlık bitti" yorumlarıyla değerlendirildi.

TRANSFER HAFTALARCA KONUŞULMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer döneminde Benfica'dan ayrılarak ezeli rakip Fenerbahçe'ye imza atmış ve bu transfer futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.

