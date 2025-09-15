Barış Alper, Kerem\'i silip attı

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarların gündemine oturan bir hamle yaptı. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olarak büyük ses getiren eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyada takipten çıkardı.

KEREM'İ SİLİP ATTI

Sarı-kırmızılı formayla uzun süre birlikte mücadele eden ve önemli başarılara imza atan iki futbolcunun arasındaki bu gelişme, taraftarlar tarafından "Arkadaşlık bitti" yorumlarıyla değerlendirildi.

TRANSFER HAFTALARCA KONUŞULMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer döneminde Benfica'dan ayrılarak ezeli rakip Fenerbahçe'ye imza atmış ve bu transfer futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.