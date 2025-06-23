Süper Lig devi Galatasaray, 2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamladı.
Yeni sezon öncesinde 19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek olan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, tatile çıktı.
Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana eğlenmeye giden Barış Alper'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Şarkılarla kendinden geçen 25 yaşındaki isim, arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi sonrası kahkahalar yükseldi.
Son Dakika › Spor › Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı - Son Dakika
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