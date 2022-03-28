Bartın Üniversitesi, 8 madalyayla Wushu Kung Fu'da zirvede - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 6 altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya alarak takım halinde birinci oldu.

Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve farklı illerden toplamda 270 sporcunun katıldığı şampiyonaya Bartın Üniversitesinin genç sporcuları damga vurdu.

Bartın Üniversitesi, Wushu Kung Fu Taolu Kadınlarda 4 altın madalya alarak takım halinde birincilik elde etti. Taolu Erkeklerde ise 2 altın ve bir gümüş madalya alan Bartın Üniversitesi öğrencileri ikincilik kupasını kaldırmaya hak kazandı. Bartın Üniversitesi 6'sı altın, biri gümüş ve biri bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tüm Wushu Kung Fu kategorilerinde de birinci oldu.

Bartın Üniversitesinde Zeynep Makbule Akyüz 4 altın, Dursun Ali Çapoğlu 2 altın, bir gümüş ve Mahmut Cin ise bir bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, genç sporcuları tebrik ederek "Bartın Üniversitesi olarak bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Sporcularımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir bileşeni olarak göğsümüzü kabarttı. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz yolculuğumuzda elde edilen yeni başarılar geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor. Bu düşüncelerle bizleri gururlandıran genç sporcularımızı başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik olarak gösterdikleri gayretler dolayısıyla tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN