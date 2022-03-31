Bartın Üniversitesi Futbol 1. Lig'de ikinci oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen Üniversiteler Arası Futbol 1. Lig'de ikincilik kupasının sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde tamamlanan lig müsabakalarında 19 üniversite yer aldı.

Maçlar sonunda Bartın Üniversitesi Futbol Takımı, ikincilik kupası almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, aralarında uluslararası öğrencilerin de olduğu sporcuları tebrik etti.

Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türk sporuna değer katmaya devam ettiklerini belirten Uzun, "Tüm öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösterirken elde edilen başarılarla da gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki genç sporcularımız yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.