Bartın Üniversitesi mezunu Şennur Demir'den tarihi başarı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) mezunu milli sporcu Şennur Demir, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında 81 kiloda altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Şennur Demir, tarihi bir başarıya daha imza attı. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında mücadele eden Şennur, +81 kiloda Faslı Khaija Mardi'yi finalde yenerek organizasyonda Türkiye'ye 5. altın madalyayı getirdi. 2016 yılında Astana'da bronz, 2018 yılında Yeni Delhi'de gümüş madalya almayı başaran Şennur, 2022 yılında ise altın madalyaya uzandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun aldığı başarılardan dolayı Şennur'u tebrik ederek, "Şennur Demir, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, bizleri gururlandırdı. Bartın Üniversitesi olarak bilimsel başarılarımızın yanında, sportif alanda da elde ettiğimiz başarılarla adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarına yenilerini ekliyor. Bu düşüncelerle mezunumuz Şennur Demir'i bir kez daha tebrik ediyorum. Gayretleri dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN